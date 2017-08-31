В Большереченском зоопарке родился детёныш гималайского тара

В Большереченском зоопарке снова пополнение. На этот раз детеныш появился у краснокнижных таров, которые приехали сюда в 2015 году из Пермского зоопарка. Как рассказали сотрудники Большереченского зоопарка, папе семейства Берсерку уже девятый год, а мамочке Беске - четыре. Сейчас детёныш в вольере вместе с родителями и питается молоком матери. Как только он немного подрастёт, в его рацион добавят сено и овощи.

Гималайский тар - очень редкое животное в естественном ареале. Он живёт в природе на скалистых склонах на высоте 2500-5000 м над уровнем моря. "Гималайских таров ещё называют баранами, примерившими на себя чужую шубу, так как зимний мех этих животных очень красив и мантией стелется до земли. Видимо, это и стало одной из причин, по которой в настоящее время гималайские тары являются редким видом", - пояснили в зоопарке.

Фото: vk.com/bol_zoo