В Большереченском зоопарке родился детёныш гималайского тара
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 16:56, последнее обновление 31 августа 2017, 17:02  •  печать

В Большереченском зоопарке родился детёныш гималайского тара

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У семьи гималайских таров, живущих в зоопарке в Омской области, родился малыш.

В Большереченском зоопарке снова пополнение. На этот раз детеныш появился у краснокнижных таров, которые приехали сюда в 2015 году из Пермского зоопарка. Как рассказали сотрудники Большереченского зоопарка, папе семейства Берсерку уже девятый год, а мамочке Беске - четыре. Сейчас детёныш в вольере вместе с родителями и питается молоком матери. Как только он немного подрастёт, в его рацион добавят сено и овощи.

Гималайский тар - очень редкое животное в естественном ареале. Он живёт в природе на скалистых склонах на высоте 2500-5000 м над уровнем моря. "Гималайских таров ещё называют баранами, примерившими на себя чужую шубу, так как зимний мех этих животных очень красив и мантией стелется до земли. Видимо, это и стало одной из причин, по которой в настоящее время гималайские тары являются редким видом", - пояснили в зоопарке.

Фото: vk.com/bol_zoo

Теги  •  #Большереченский зоопарк #детеныш #рождение

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Комментарии
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Виктор Монин  •  31 августа 2017, 20:40

Таких редких животных нужно опекать и оберегать. Это поможет сберечь вид и даже немного увеличить их численность.

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