Большереченский зоопарк опубликовал видео с малышами-носухами
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 16:13, последнее обновление 24 августа 2017, 16:22  •  печать

Большереченский зоопарк опубликовал видео с малышами-носухами

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Видео с детёнышами появилось в официальной группе зоопарка "ВКонтакте".

Омичам предлагают посмотреть на малышей-носух - млекопитающих семейства енотовых, обладающих небольшим хоботком. Напомним, в августе в сельском зоопарке Омской области появилось первое потомство зверьков, обитающих в тропических лесах Южной Америки. У большереченской пары носух несколько лет не было потомства, поэтому его ждали с нетерпением.

 

Отметим, что носухи - это небольшие млекопитающие семейства енотовых. Своё название они получили из-за небольшого подвижного хоботка, образованного передней частью верхней губы и удлинённым носом.

Теги  •  #Большереченский зоопарк #видео #детеныш

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