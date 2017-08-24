Большереченский зоопарк опубликовал видео с малышами-носухами

Омичам предлагают посмотреть на малышей-носух - млекопитающих семейства енотовых, обладающих небольшим хоботком. Напомним, в августе в сельском зоопарке Омской области появилось первое потомство зверьков, обитающих в тропических лесах Южной Америки. У большереченской пары носух несколько лет не было потомства, поэтому его ждали с нетерпением.

Отметим, что носухи - это небольшие млекопитающие семейства енотовых. Своё название они получили из-за небольшого подвижного хоботка, образованного передней частью верхней губы и удлинённым носом.