Новосибирский Россельхознадзор: Омских кабанов-перебежчиков трудно найти

С 21 июля текущего года, после того как чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Новосибирской области приняла решение об отстреле диких кабанов из-за угрозы АЧС со стороны Омской области, было уничтожено только одно животное.

Как пишет портал Sibnovosti.ru со ссылкой на руководителя регионального управления Россельхознадзора Алексея Севастьянова, сейчас правительство Новосибирской области рассматривает предложение увеличить санитарную зону отстрела диких кабанов с 20 до 80 км вблизи населённых пунктов и крупных животноводческих комплексов. Ближайшие очаги заражения животных АЧС на территории Омской области находятся на расстоянии менее 100 км от животноводческих хозяйств региона. "Сейчас очень сложно регулировать численность кабана, потому что не сезон для Сибири. В основном охота осуществляется эффективно при наличии снежного покрова. Созданы особые группы, которые занимаются регулированием численности на приграничных территориях с Омской областью, работа проводится регулярно, но там очень сложные условия по части местонахождения популяции, которая там присутствует", - пояснил Алексей Севастьянов.

По данным управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, в регионе с момента выявления на территории африканской чумы свиней отстрелен 31 кабан, результаты исследования проб от добытых кабанов отрицательные. Напомним, ранее областной министр сельского хозяйства Максим Чекусов заявил о необходимости ликвидации в регионе всех диких кабанов.