В Омске появится новая остановка для автобусов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 14:59, последнее обновление 31 августа 2017, 15:54  •  печать

В Омске появится новая остановка для автобусов

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Новая остановка возле дома № 16 по улице Карбышева начнёт работать уже завтра.

В департаменте транспорта мэрии Омска подвели итоги работы комиссии по обследованию маршрутов транспорта с августа 2016 года по август 2017 год. За это время сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства проверили 23 остановки.

После мониторинга было решено установить 13 остановок и ещё две остановки перенести. Три остановки уже появились: на улице 70 лет Октября, в посёлке Новая Станица и на улице Багратиона. Завтра откроется ещё одна - на улице Карбышева возле дома № 16. В департаменте транспорта объяснили, что обследование остановок проводят после обращений омичей.

Теги  •  #дороги #остановка #транспорт

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