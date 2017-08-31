В Омске появится новая остановка для автобусов

В департаменте транспорта мэрии Омска подвели итоги работы комиссии по обследованию маршрутов транспорта с августа 2016 года по август 2017 год. За это время сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства проверили 23 остановки.

После мониторинга было решено установить 13 остановок и ещё две остановки перенести. Три остановки уже появились: на улице 70 лет Октября, в посёлке Новая Станица и на улице Багратиона. Завтра откроется ещё одна - на улице Карбышева возле дома № 16. В департаменте транспорта объяснили, что обследование остановок проводят после обращений омичей.