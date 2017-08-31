В Омске бесплатные летние кинотеатры будут работать осенью

Завтра в 21:00 в парке 300-летия Омска состоится очередной бесплатный показ кино. Омичи увидят на большом экране фильм "Кухня. Последняя битва" режиссёра Антона Федотова. Фильм станет продолжением шестого сезона известного сериала "Кухня".

Все желающие могут бесплатно посмотреть фильмы не только в парке 300-летия Омска, но и на "Зелёном острове". Так, фильм "Кухня. Последняя битва" покажут на центральной аллее парка 2 сентября в 20:30. Отметим, что летние кинотеатры будут работать весь сентябрь по пятницам и субботам в зависимости от погодных условий.