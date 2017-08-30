Синоптики рассказали, какая погода будет 1 сентября в Омске

В последние дни лета ещё сохранится тёплая погода, но с приближением фронтальной зоны пройдёт дождь, местами с грозой и порывистым ветром. Сегодня, 30 августа, на территории Омской области ожидаются кратковременные дожди, ночью возможны туманные явления. Ночная температура от +7 до +12, днём столбики термометров покажут +22…+27 градусов. Завтра также ожидаются дожди и гроза. Днём ветер может усилиться до 12 м/с. Ночью от +9 до +14 градусов, днём +22…+27°С.

Утро 1 сентября будет туманным, но днём воздух прогреется от +22 до +27 градусов. Днём возможен сильный ветер, по области кратковременные дожди.

Напомним также, что, по прогнозам синоптиков, первый осенний месяц в регионе будет холоднее обычного. По данным гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура воздуха в течение сентября ожидается в пределах +6…+9°С. Это ниже нормы для Омской области на 1,5-2 градуса.