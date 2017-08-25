Синоптики обещают, что жара в Омске продлится до конца августа

Необычайно знойная для конца августа погода ещё простоит в Омске несколько дней.

В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели существенных изменений в погоде не ожидается. Это обеспечит установившийся обширный антициклон.

- В последние дни периода сохранится тёплая погода. С приближением фронтальной зоны пройдёт дождь, местами с грозой и порывистым ветром, - сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова. - Увеличится количество облачности, возрастёт вероятность выпадение осадков.

Так, в субботу, 26 августа, днём воздух прогреется до +30 градусов, ночью столбик термометра покажет +11...+16 градусов. В воскресенье, 27 августа, сохранится такая же жаркая погода. В понедельник, 28 августа, температура ночью составит +10...+15, днём +25...+30.