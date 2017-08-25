Чиновников Тевризского района обвинили в хищении 9,5 миллионов при ремонте дорог

В Тевризском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере. По информации прокуроров, чиновники местной администрации перечислили ремонтировавшим дороги коммерсантам на 9,5 млн рублей больше, чем составили фактические затраты на ремонт.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в августе 2014 г. по итогам проведённого аукциона администрация Тевризского района заключила с ООО "Трансстрой" муниципальный контракт на реконструкцию дороги по одной из улиц посёлка. Цена контракта составила около 15,5 млн рублей. По условиям контракта для ремонта должны были использоваться новые материалы - песок и щебень. На самом деле при ремонте использовались материалы, переработанные из дорожного полотна лётного поля близ Тевриза.

За счёт этого бизнесмены "сэкономили" 9,5 млн рублей. "Таким образом, муниципальные чиновники, действуя в интересах коммерческой организации, похитили около 9,5 млн рублей (стоимость песка и щебня согласно локально-сметной документации), что причинило районному бюджету ущерб в особо крупном размере", - резюмировали прокуроры. Уголовное дело возбуждено по части четвертой ст. 160 УК РФ (Растрата, совершённая в особо крупном размере). Виновным грозит до 10 лет тюрьмы. Дело передано следствию.