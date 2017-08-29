Многодетной семье, проживающей на 30 квадратных метрах, отказали в новой квартире
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 17:20, последнее обновление 29 августа 2017, 18:02  •  печать

Многодетной семье, проживающей на 30 квадратных метрах, отказали в новой квартире

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По закону омской семье из семи человек, в которой воспитывается ребёнок-инвалид, должны были предоставить жильё вне очереди.

В Калачинскую межрайонную прокуратуру Омской области обратился отец 11-летнего мальчика, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания. Мужчина пояснил, что его семья из семи человек вынуждена проживать в доме, площадь которого не превышает и 30 квадратных метров. Причём жилище находится в весьма неудовлетворительном состоянии. Глава семейства просил районную администрацию предоставить вне очереди жильё на условиях социального найма. Но в прошении было отказано.

Как сообщает Генеральная прокуратура, семья с мая 2012 года находилась в списке граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, но до сих пор его не получила. Прокуроры вынуждены были обратиться в суд, и только тогда между администрацией и многодетной семьёй было заключено мировое соглашение. Омичи уже переехали в благоустроенную двухкомнатную квартиру.

Теги  •  #жилье #многодетная семья #прокуратура

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