LIVE: "Как изменится работа общественного транспорта в Омске"
LIVE  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 11:26, последнее обновление 29 августа 2017, 11:37  •  печать

LIVE: "Как изменится работа общественного транспорта в Омске"

Сегодня, 29 августа, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" обсудят работу общественного транспорта и его готовность к осенне-зимнему сезону.

Как обстоит ситуация с работой общественного транспорта на данный момент? Какие изменения произойдут в работе общественного транспорта и в какие сроки? Какая работа ведётся в рамках разработки новой маршрутной сети?

На эти и другие вопросы ответят спикеры: заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Игорь Кожухов, представитель ГИБДД УМВД по городу Омску, эксперт ФГБОУ ВО "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)", а также представители организаций, занимающихся частными перевозками.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #автобус #общественный транспорт #транспорт

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