Дворник-педофил появился в Омской школе из-за бездействия омских чиновников
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 10:28, последнее обновление 29 августа 2017, 10:28  •  печать

Дворник-педофил появился в Омской школе из-за бездействия омских чиновников

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Директор школы, в которой орудовал работник с явными отклонениями, знала о его наклонностях, но не сообщала в правоохранительные органы.

Продолжение получила история о дворнике-педофиле, работавшем в одной из омских школ. Его жертвой стала 12-летняя ученица. Как было установлено следствием, с 1 по 15 июня 2015 года он совершал развратные действия в отношении девочки. Судом дворник признан виновным и получил три года лишения свободы.

Как выяснилось, о работнике с явными отклонениями знала директор школы.

- О фактах отклоняющегося поведения дворника, связанного с повышенным вниманием сексуального характера в отношении учениц возрастом от 11 до 14 лет, сообщали ещё в 2015-2016 годах представителям школы (в первую очередь директору), однако вплоть до марта 2017 года никаких своевременных мер директор школы, признавшая в суде данные обстоятельства, не предпринимала, - пояснили в областной прокуратуре.

В прокуратуре посчитали, что совершению дворником тяжкого преступления способствовало ненадлежащее исполнение обязанностей руководством школы, которое своевременно не сообщило в правоохранительные органы о происшедшем. Более того, с чиновников городского департамента образования также не снимается ответственность. Они обязаны были должным образом контролировать подведомственные им учреждения. Главе департамента Екатерине Спеховой прокуратурой направлено частное постановление. Его она должна рассмотреть и сообщить о принятых мерах.

Теги  •  #Екатерина Спехова #педофил #прокуратура

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