За два дня у омичей изъяли 58 единиц незаконного оружия 
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 22:10  •  печать

За два дня у омичей изъяли 58 единиц незаконного оружия 

Автор:

С 24 на 25 августа на территории региона проводилась операция "Арсенал".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ходе мероприятия было составлено 27 административных протоколов, изъято 58 единиц огнестрельного и травматического оружия и выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Так, в Нововаршавском районе выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия местным жителем. У него было изъято гладкоствольное охотничье ружье. За время проведения операции гражданами в органы внутренних дел добровольно сдано 3 единицы оружия: 2 гладкоствольных охотничьих ружья и револьвер. Жителем Павлоградского района добровольно выдано сотрудникам полиции гладкоствольное ружье, хранящееся у него без регистрационных документов.

Отметим, что те, что сдал оружие добровольно, от уголовной ответственности освобождаются, но при условии, что в их действиях не содержится иного состава преступления.

Теги  •  #оружие #проверка #УМВД

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
"Авангард" возглавил турнирную таблицу Восточной конференции  •  вчера, 22:32  •  
Руководству омского "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве  •  вчера, 18:15
На трассе под Омском водитель ВАЗа улетел в кювет и погиб  •  вчера, 17:11  •   1
Напротив остановки "Садко" насмерть сбили пешехода  •  вчера, 16:52  •   2
Вице-губернатор Компанейщиков: "Ротберг уйдет, и раньше, чем Компанейщиков"  •  вчера, 16:18
В Омске назначили нового заместителя главы департамента культуры  •  вчера, 13:26
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400