За два дня у омичей изъяли 58 единиц незаконного оружия 

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в ходе мероприятия было составлено 27 административных протоколов, изъято 58 единиц огнестрельного и травматического оружия и выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Так, в Нововаршавском районе выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия местным жителем. У него было изъято гладкоствольное охотничье ружье. За время проведения операции гражданами в органы внутренних дел добровольно сдано 3 единицы оружия: 2 гладкоствольных охотничьих ружья и револьвер. Жителем Павлоградского района добровольно выдано сотрудникам полиции гладкоствольное ружье, хранящееся у него без регистрационных документов.

Отметим, что те, что сдал оружие добровольно, от уголовной ответственности освобождаются, но при условии, что в их действиях не содержится иного состава преступления.