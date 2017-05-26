Правительство Омской области выделило полмиллиона рублей на реабилитацию наркоманов
Общество  •  26 мая 2017, 12:23, последнее обновление 26 мая 2017, 12:47  •  печать

Правительство Омской области выделило полмиллиона рублей на реабилитацию наркоманов

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Центры реабилитации наркозависимых получают государственную поддержку.

В регионе на сегодняшний день услуги по социальной реабилитации предоставляют более 40 центров, созданных на базе негосударственных организаций. В прошлом году был реализован пилотный проект, предусматривающий помощь больным наркоманией на базе негосударственных реабилитационных центров. Проект включал курс 90-дневной реабилитации ООО "Омсксоцадаптация", ООО "Наркологическая клиника "Новый взгляд" и ООО "Центр социальной реабилитации "Основа".

В 2016 году на эти цели было выделено 500 тыс. руб. "Госструктуры и общественные организации должны найти общий язык и взаимодействовать по вопросам реабилитации наркозависимых, - заявил первый заместитель министра труда и социального развития Сергей Добрых. - Комплексный подход позволит использовать все механизмы для решения данных задач. Это касается таких сфер, как пропаганда здорового образа жизни, медицинская реабилитация, работа с родственниками и родителями наркозависимых".

Теги  •  #наркотики #реабилитация

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