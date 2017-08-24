Радиозавод имени Попова предложил новый способ военной связи
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 15:57  •  печать

Радиозавод имени Попова предложил новый способ военной связи

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Омский Радиозавод имени Попова во время Международного военно-технического форума предложил новую концепцию организации связи для военных.

Во время 3-го Международного военно-технического форума "Армия-2017" на стенде ОмПО "Радиозавод имени Попова" прошёл круглый стол "Современное состояние, перспективы развития радиорелейных станций, предназначенных для обеспечения многонаправленной связи". На круглый стол приехали представители Главного управления связи Вооружённых Сил РФ, 16-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, Военной академии связи имени Буденного и акционерного общества "Воентелеком".

По словам начальника Главного управления связи ВС РФ Алексея Бобкова, концепция использования радиорелейной связи, которую предложили сотрудники Радиозавода, соответствует самым высоким требованиям, которые предъявляют к современным системам полевой связи.

Теги  •  #военный #радиозавод имени Попова #радиосвязь

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Комментарии
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Игорь Х  •  24 августа 2017, 16:55

Новые радиорелейные станции будут поступать только в нашу армию, или имеют экспортный потенциал?

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