Омские аграрии, убирая урожай, попались пограничникам

Работники сельхозпредприятия на тракторе случайно выехали на территорию Республики Казахстан. Но за эту случайность омичей ждало серьёзное наказание.

Омские пограничники обеспокоены участившимися случаями нарушения государственной границы, происходящими в период уборочной кампании. Только за весенне-летний период девять работников сельхозорганизаций привлечены к административной ответственности.

- Отдельного внимания заслуживают несколько случаев, произошедших на территории Полтавского и Одесского районов Омской области. Жители приграничных районов, передвигаясь на тракторах, осуществляли обработку земель на территории Омской области, в ходе чего заехали на территорию Казахстана и были задержаны пограничным нарядом пограничной службы КНБ РК, - пояснили в пограничном управлении ФСБ России по Омской области.

Пограничникам сельчане объяснили, что не заметили установленных пограничных знаков. Тем не менее это не освобождает от ответственности. В качестве наказания суд назначил аграриям административный арест.