Омские аграрии, убирая урожай, попались пограничникам
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 10:08  •  печать

Омские аграрии, убирая урожай, попались пограничникам

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Работники сельхозпредприятия на тракторе случайно выехали на территорию Республики Казахстан. Но за эту случайность омичей ждало серьёзное наказание.

Омские пограничники обеспокоены участившимися случаями нарушения государственной границы, происходящими в период уборочной кампании. Только за весенне-летний период девять работников сельхозорганизаций привлечены к административной ответственности.

- Отдельного внимания заслуживают несколько случаев, произошедших на территории Полтавского и Одесского  районов Омской области. Жители приграничных районов, передвигаясь на тракторах,  осуществляли обработку земель на территории Омской области, в ходе чего заехали на территорию Казахстана и были задержаны пограничным нарядом пограничной службы КНБ РК, - пояснили в пограничном управлении ФСБ России по Омской области.

Пограничникам сельчане объяснили, что не заметили установленных пограничных знаков. Тем не менее это не освобождает от ответственности. В качестве наказания суд назначил аграриям административный арест.

Теги  •  #арест #пограничники #уборочная кампания

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