В Омске дорожники заделали ямы на 230 тысячах квадратных метров дорог
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 16:04  •  печать

В Омске дорожники заделали ямы на 230 тысячах квадратных метров дорог

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В Омске аварийно-восстановительные работы проводят с помощью асфальтобетонной смеси, асфальтогранулята, а также струйно-инъекционным способом.

В Омске вместе с масштабным ремонтом по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" проходят аварийно-восстановительные работы. Ремонт необходим для безопасного передвижения автомобилей и общественного транспорта на тех улицах, где пока нет возможности отремонтировать дорожное полотно целиком.

Эти работы ежедневно проводят специалисты БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". В настоящее время аварийно-восстановительный ремонт выполнен на площади 230 тыс. квадратных метров.

На 193 тыс. квадратных метров использовалась горячая асфальтобетонная на смесь, на 7 тыс. - струйно-инъекционный способ и на 30 тыс. - инертные материалы, в том числе асфальтогранулят.

Теги  •  #дороги #ремонт

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Комментарии
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Ада С  •  23 августа 2017, 16:10

Дешевле было снять покрытие и его поменять, чем латать постоянно дыры, которые с каждым месяцем везде все равно становятся все больше.

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