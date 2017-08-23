В Омске дорожники заделали ямы на 230 тысячах квадратных метров дорог

В Омске аварийно-восстановительные работы проводят с помощью асфальтобетонной смеси, асфальтогранулята, а также струйно-инъекционным способом.

В Омске вместе с масштабным ремонтом по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" проходят аварийно-восстановительные работы. Ремонт необходим для безопасного передвижения автомобилей и общественного транспорта на тех улицах, где пока нет возможности отремонтировать дорожное полотно целиком.

Эти работы ежедневно проводят специалисты БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". В настоящее время аварийно-восстановительный ремонт выполнен на площади 230 тыс. квадратных метров.

На 193 тыс. квадратных метров использовалась горячая асфальтобетонная на смесь, на 7 тыс. - струйно-инъекционный способ и на 30 тыс. - инертные материалы, в том числе асфальтогранулят.