Омичи пересядут на велосипеды ради экологии
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 16:39  •  печать

Омичи пересядут на велосипеды ради экологии

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Омичи примут участие во Всемирной экологической акции "День без автомобиля".

22 сентября Омск присоединится к Всемирной экологической акции "День без автомобиля". Омичи смогут прокатиться на своём велосипеде по маршруту "Зелёная миля", придуманному муниципальными библиотеками.

Жители города объединятся в команды и пройдут велоквест, во время которого испытают себя на выносливость и блеснут эрудицией. Перед командами будет стоять задача - проехать по маршруту и выполнить все задания.

Для участия нужно собрать команду из 3-5 человек и зарегистрировать её. Маршрут квеста пройдёт на территории "Птичьей гавани" и парка имени 30-летия Победы.

Отметим, по данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выбросы от автотранспорта в 2016 году составили 185,4 тыс. тонн в Омской области и 87,1 тыс. тонн в Омске.

Теги  •  #велосипед #квест #экология

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Комментарии
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Ольга Соловьева  •  25 августа 2017, 17:32

Наконец-таки! Это просто великолепное событие. Люди, которые не катаются на велосипеде, еще не представляют всего кайфа и удовольствия, а также экономии от этого вида транспорта.

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