Омичи пересядут на велосипеды ради экологии

Омичи примут участие во Всемирной экологической акции "День без автомобиля".

22 сентября Омск присоединится к Всемирной экологической акции "День без автомобиля". Омичи смогут прокатиться на своём велосипеде по маршруту "Зелёная миля", придуманному муниципальными библиотеками.

Жители города объединятся в команды и пройдут велоквест, во время которого испытают себя на выносливость и блеснут эрудицией. Перед командами будет стоять задача - проехать по маршруту и выполнить все задания.

Для участия нужно собрать команду из 3-5 человек и зарегистрировать её. Маршрут квеста пройдёт на территории "Птичьей гавани" и парка имени 30-летия Победы.

Отметим, по данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выбросы от автотранспорта в 2016 году составили 185,4 тыс. тонн в Омской области и 87,1 тыс. тонн в Омске.