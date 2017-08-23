Стало известно, на что готовы идти омичи ради большой зарплаты

Чаще всего жители региона ради высокого заработка готовы сменить сферу деятельности. Но кто-то не прочь "подсидеть" начальника или коллегу, брать взятки и вступать в интимные отношения с нужным человеком.

Исследовательский центр портала "Зарплата.ру" выяснил, на что готовы идти омичи ради высокого заработка, а также какая сумма этого стоит. По данным опроса, чаще всего ради высокого заработка омичи решаются на смену сферы деятельности (68 %), переезжают в другой город (67 %), отказываются от отпуска (30 %) и работают на нелюбимой работе (27 %).

Вместе с тем 13 % омичей признались, что ради зарплаты готовы "подсидеть" начальника или коллегу, 12 % - брать откаты, 7 % - вступить в интимные отношения с нужным человеком, а 5 % - обманывать людей. Как выяснили исследователи, зарплата, ради которой омичи могут пойти на всё это, в среднем составляет 90 тыс. руб.