В Омской области суд оштрафовал врача-терапевта за поддельные больничные
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 10:37, последнее обновление 18 августа 2017, 10:50  •  печать

В Омской области суд оштрафовал врача-терапевта за поддельные больничные

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В Омской области суд оштрафовал врача-терапевта на 50 тыс. руб. за постановку ложных диагнозов.

Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача-терапевта Лузинской участковой больницы БУЗОО "Омская ЦРБ". Она признана виновной в служебном подлоге и получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

Суд установил, что врач в октябре-ноябре 2016 года внесла в медицинские карты ложные сведения о наличии болезней у пяти омичей и выписала поддельные больничные листы. В обмен на это она получила от пяти пациентов взятки общей суммой 7 тыс. руб., которые потратила на личные нужды.

Свою вину в совершении преступления она признала полностью. Омский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Также суд постановил конфисковать взятки в доход государства.

Теги  •  #врач #липовый больничный #прокуратура #штраф

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  18 августа 2017, 10:54

Когда есть спрос, то будет и предложение. Думаю, выявили не все факты подделки больничных, были еще.

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