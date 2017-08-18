В Омской области суд оштрафовал врача-терапевта за поддельные больничные

В Омской области суд оштрафовал врача-терапевта на 50 тыс. руб. за постановку ложных диагнозов.

Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача-терапевта Лузинской участковой больницы БУЗОО "Омская ЦРБ". Она признана виновной в служебном подлоге и получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

Суд установил, что врач в октябре-ноябре 2016 года внесла в медицинские карты ложные сведения о наличии болезней у пяти омичей и выписала поддельные больничные листы. В обмен на это она получила от пяти пациентов взятки общей суммой 7 тыс. руб., которые потратила на личные нужды.

Свою вину в совершении преступления она признала полностью. Омский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Также суд постановил конфисковать взятки в доход государства.