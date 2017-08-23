Омский бизнесмен заплатит штраф, за то, что пять лет не принимал на работу сотрудника
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 09:51, последнее обновление 23 августа 2017, 10:07  •  печать

Омский бизнесмен заплатит штраф, за то, что пять лет не принимал на работу сотрудника

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Шиномонтажник, после того как отработал пять лет на СТО без оформления на работу, уволился и обратился в прокуратуру, попросив защитить его трудовые права.

Омский районный суд удовлетворил требования прокурора, просившего восстановить трудовые права омича, который пять лет не был трудоустроен на СТО. Мужчина устроился на работу слесарем по ремонту автошин к индивидуальному предпринимателю в 2011 году.

- Однако трудовой договор с ним заключён не был, записи в трудовую книжку не вносились, страховые отчисления на обязательное пенсионное и медицинское страхование не осуществлялись, - пояснили в прокуратуре.

В 2016 году он уволился по собственному желанию и обратился в прокуратуру с заявлением о защите своих трудовых прав. Он также просил обязать работодателя внести соответствующую запись в трудовую книжку и произвести страховые отчисления на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Кроме того, предприниматель был привлечён к ответственности Государственной инспекцией труда. Ему назначен штраф в семь тысяч рублей.

Теги  •  #прокуратура #СТО #штраф

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Комментарии
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Анна Орлова  •  23 августа 2017, 10:40

Хорошо, что хотя бы через 5 лет своего добился. Лучше поздно, чем никогда.

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