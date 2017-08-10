Пассажиропоток омского аэропорта вырос за год на 15 %

Согласно данным Росавиации, за январь-июнь 2017 года аэропорт Омск-Центральный обслужил 402 308 пассажиров, что на 14,9 % больше, чем в прошлом году. По объёму перевозок аэропорт занял 29 место в стране из 259. Всего за полгода обработано 1468 тонн груза и 344 тонны почты, что на 11,8 % и 13,9 % соответственно превышает показатели за первое полугодие 2016 года.

Добавим, что в то же время произошло повышение цен на услуги пассажирского транспорта и услуги в сфере зарубежного туризма. Авиабилеты подорожали на 16,8 %, а стоимость зарубежных туристических поездок - на 4,1 %.