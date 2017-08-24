LIVE: "О подготовке школ Омска и области к новому учебному году"

Сегодня, 24 августа, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "О подготовке общеобразовательных школ к учебному году".

Как проходит процедура "приёмки" школ в Омске и Омской области? Какие изменения в учебном процессе произойдут в этом году? Какие изменения в организации питания школьников в новом учебном году? Как будет обеспечиваться безопасность детей в школах?

На вопросы журналистов ответят представители министерства образования Омской области, департамента образования города Омска, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, УМВД России по Омской области, ГУ МЧС России по Омской области.

Спикеры: Лариса Жукова - заместитель министра образования Омской области, Сергей Жернаков - заместитель министра образования Омской области, Екатерина Спехова - директор департамента образования администрации города Омска, Сергей Руденко - заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Омской области, Ирина Новикова - начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, а также представитель ГУ МЧС России по Омской области.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.