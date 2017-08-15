Омские школьники будут чаще ходить в планетарий

на сегодняшней пресс-конференции директор городского департамента образования Екатерина Спехова рассказала, как будут организованы занятия по астрономии, которая возвращается в школы. В этом году предмет появится в расписании 10-х классов, а с осени 2018 года - 10-х и 11-х классов.

Конечно, будет внеурочная деятельность, которая будет связана с планетарием, который открыли в педуниверситете, и с планетарием в городском дворце творчества, и с городским музеем космонавтики, который существует в школе № 55, и который сейчас в школе № 118 мы открываем, - цитирует Екатерину Спехову "Новый Омск".

Добавим, что задания по астрономии могут войти в ЕГЭ, однако не раньше 2019 года.