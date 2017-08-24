Прокуратура подтвердила, что вода в омских реках и озёрах очень грязная

Из-за отсутствия очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации в Иртыш и Омь, в реки выливается грязь с омских улиц.

В прокуратуре Омской области подведены итоги проверки соблюдения законодательства при использовании и охране водных объектов. В надзорном ведомстве сообщили, что данные за 2014-2016 годы свидетельствуют о том, что водоёмы Омской области характеризуются как загрязнённые или очень загрязнённые. Этому способствуют нарушения, которые совершают не только хозяйствующие субъекты региона, но и чиновники.

В прокуратуре заявляют, что муниципалитетами не принимаются меры по обеспечению организованного водоотведения. В подавляющем большинстве населённых пунктов попросту нет ливнёвки. К примеру, администрацией города до сих пор не получена разрешительная документация на пользование водными объектами для сброса сточных вод.

- Несмотря на состоявшиеся судебные решения до настоящего времени в областном центре не организовано строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации в реки Иртыш и Омь, - добавили в надзорном ведомстве.

Однако следить за качеством воды в подобной ситуации омским чиновникам невозможно. Выяснилось, что государственная программа региона "Охрана окружающей среды Омской области" не только не предусматривает финансирование мероприятий по отбору проб сточных и иных вод, но и в принципе не содержит такого направления работы.