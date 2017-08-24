Прокуратура подтвердила, что вода в омских реках и озёрах очень грязная
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 10:24  •  печать

Прокуратура подтвердила, что вода в омских реках и озёрах очень грязная

Автор:

Из-за отсутствия очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации в Иртыш и Омь, в реки выливается грязь с омских улиц.

В прокуратуре Омской области подведены итоги проверки соблюдения законодательства при использовании и охране водных объектов. В надзорном ведомстве сообщили, что данные за 2014-2016 годы свидетельствуют о том, что водоёмы Омской области характеризуются как загрязнённые или очень загрязнённые. Этому способствуют нарушения, которые совершают не только хозяйствующие субъекты региона, но и чиновники.

В прокуратуре заявляют, что муниципалитетами не принимаются меры по обеспечению организованного водоотведения. В подавляющем большинстве населённых пунктов попросту нет ливнёвки. К примеру, администрацией города до сих пор не получена разрешительная документация на пользование водными объектами для сброса сточных вод.

- Несмотря на состоявшиеся судебные решения до настоящего времени в областном центре не организовано строительство очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации в реки Иртыш и Омь, - добавили в надзорном ведомстве.

Однако следить за качеством воды в подобной ситуации омским чиновникам невозможно. Выяснилось, что государственная программа региона "Охрана окружающей среды Омской области" не только не предусматривает финансирование мероприятий по отбору проб сточных и иных вод, но и в принципе не содержит такого направления работы.

Теги  •  #Иртыш #ливневая канализация #прокуратура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Злата Маркова  •  24 августа 2017, 12:33

Может, пора уже не просто разводить руками, а заняться строительством очистных сооружений?

Ответить
Последние новости
Омич украл у 14-летней девочки квадрокоптер  •  сегодня, 13:09  •   1
На омских батонах начнут печатать расписание хоккейных матчей  •  сегодня, 12:49  •   1
В Омске рецидивист ранил таксиста ножом в шею  •  сегодня, 12:13
Поставщик комплектующих к омской "Ангаре" завышал их стоимость  •  сегодня, 11:40  •   1
LIVE: "О подготовке школ Омска и области к новому учебному году"  •  сегодня, 11:27  •   1  •    •  Live
Омский Спартанец Корешков после годового перерыва вновь сразится за титул Bellator  •  сегодня, 10:46
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400