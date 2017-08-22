LIVE: "О работе Регионального фонда капитального ремонта"

Сегодня, 22 августа, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция, посвящённая работе Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области в 2017 году, планам на 2018 год.

В Международном пресс-центре "МКР-Медиа" обсудят работу Регионального фонда капитального ремонта: сколько домов из запланированных получили или получат капитальный ремонт до конца 2017 года; как контролируется качество работ, чем недовольны омичи; какая работа ведётся с должниками; почему многие дома не могут попасть в программу по капитальному ремонту.

На эти и другие вопросы ответят представители Регионального фонда капитального ремонта, Министерства строительства и ЖКК Омской области, Государственной жилищной инспекции, Центра мониторинга "Народная экспертиза" ОНФ (г. Москва).

Спикеры: Машков Николай Дмитриевич - начальник отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Дмитрий Борисович Симонов - начальник сектора надзора за формированием фондов капитального ремонта ГЖИ Омской области, Масан Кирилл Анатольевич - заместитель директора по реализации региональной программы Фонда капитального ремонта, Линчевский Михаил Иванович - начальник отдела технического надзора Фонда капитального ремонта, Томилова Юлия Борисовна - начальник абонентского отдела Фонда капитального ремонта, Рожков Виктор Николаевич - руководитель Центра независимого мониторинга исполнения указов президента РФ "Народная экспертиза" ОНФ (г. Москва).

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.