В Омске дорожники начали ремонт улицы Туполева и бульвара Петухова
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 14:59, последнее обновление 21 августа 2017, 14:59  •  печать

В Омске дорожники начали ремонт улицы Туполева и бульвара Петухова

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Работы на двух улицах в Советском и Кировском округах должны завершиться не позднее 15 сентября.

Компании "РДС" и "СибДор" начали реализовывать муниципальные контракты, по которым они должны отремонтировать дороги  на улице Туполева и на бульваре Петухова в Кировском и Советском округах. По информации департамента городского хозяйства мэрии, ремонтные работы должны быть завершены не позднее 15 сентября.

Гарантийный срок на приведённые в порядок дороги составит 4 года. В течение всего этого времени подрядчики будут устранять дефекты за свой счёт. Напомним, что заказчиком ремонтных работ выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Теги  •  #дороги #ремонт

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