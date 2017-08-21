В Омске дорожники начали ремонт улицы Туполева и бульвара Петухова

Работы на двух улицах в Советском и Кировском округах должны завершиться не позднее 15 сентября.

Компании "РДС" и "СибДор" начали реализовывать муниципальные контракты, по которым они должны отремонтировать дороги на улице Туполева и на бульваре Петухова в Кировском и Советском округах. По информации департамента городского хозяйства мэрии, ремонтные работы должны быть завершены не позднее 15 сентября.

Гарантийный срок на приведённые в порядок дороги составит 4 года. В течение всего этого времени подрядчики будут устранять дефекты за свой счёт. Напомним, что заказчиком ремонтных работ выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства.