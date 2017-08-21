В Омске завершили ремонт ещё одной запланированной дороги
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 09:57, последнее обновление 21 августа 2017, 15:41  •  печать

В Омске завершили ремонт ещё одной запланированной дороги

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Ремонт дороги по проспекту Мира завершён досрочно.

Как сообщили сегодня в администрации города, завершена укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге по проспекту Мира между улицами Доковской и Полевой. Данный участок ремонтировали с применением технологии холодного ресайклинга. Всего в этом году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Омске отремонтировано уже 32 автомагистрали.

- Качество ремонта проверят специалисты СибАДИ. После их положительного заключения будет дано добро на нанесение необходимой дорожной разметки - это финальная стадия работ, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, что согласно проекту осталось привести в порядок дорожное полотно на улице 3-я Транспортная. Вчера там была завершена укладка первого слоя асфальта. Ремонт должен быть завершён не позднее 1 сентября.

Теги  •  #дороги #проспект Мира #ремонт #Сергей Фролов

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