В Омске завершили ремонт ещё одной запланированной дороги

Как сообщили сегодня в администрации города, завершена укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге по проспекту Мира между улицами Доковской и Полевой. Данный участок ремонтировали с применением технологии холодного ресайклинга. Всего в этом году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Омске отремонтировано уже 32 автомагистрали.

- Качество ремонта проверят специалисты СибАДИ. После их положительного заключения будет дано добро на нанесение необходимой дорожной разметки - это финальная стадия работ, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, что согласно проекту осталось привести в порядок дорожное полотно на улице 3-я Транспортная. Вчера там была завершена укладка первого слоя асфальта. Ремонт должен быть завершён не позднее 1 сентября.