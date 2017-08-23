Вдова погибшего в Светлом десантника встала на защиту полковника Пономарёва
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 12:29, последнее обновление 23 августа 2017, 12:32  •  печать

Вдова погибшего в Светлом десантника встала на защиту полковника Пономарёва

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Девушка, потерявшая два года назад в Светлом мужа, просит не винить в трагедии полковника Пономарёва.

Родственники солдат, погибших два года назад при обрушении казармы в Светлом, выступают в поддержку полковника Олега Пономарёва. С требованием прекратить уголовное дело в отношении него обратилась Алёна Герман, потерявшая в этой ужасной трагедии мужа. Как и другие потерпевшие, она встала на защиту полковника и написала официальное обращение от своего имени генеральному прокурору России Юрию Чайке.

- Я поддерживаю обращение Рустама Набиева, Кених Ирины Михайловны и других потерпевших, петицию союза матерей и требую вместе с ним прекратить уголовное дело в отношении Пономарёва О. Ю., которого мы виновным в трагедии не считаем, - говорится в обращении.

Напомним, обрушение казармы в 242-м учебном центре ВДВ произошло в июле 2015 года. В результате трагедии погибли 24 человека и ещё около 20 - получили травмы различной степени тяжести. В ближайшее время Пономарёву и его заместителю по тылу Владиславу Пархоменко могут предъявить обвинение в халатности или превышении должностных полномочий. Первым обращение в защиту Олега Пономарёва написал Рустам Набиев, который из-за случившегося потерял ноги и стал инвалидом первой группы. К нему присоединилась родственники погибших ребят.

Теги  •  #видео #защита #казарма #обращение #Олег Пономарев #Светлый

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Комментарии
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Игорь Х  •  23 августа 2017, 12:39

Довольно странное заявления. Родственникам погибших десантников кто-то заплатил?

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