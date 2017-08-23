Вдова погибшего в Светлом десантника встала на защиту полковника Пономарёва

Девушка, потерявшая два года назад в Светлом мужа, просит не винить в трагедии полковника Пономарёва.

Родственники солдат, погибших два года назад при обрушении казармы в Светлом, выступают в поддержку полковника Олега Пономарёва. С требованием прекратить уголовное дело в отношении него обратилась Алёна Герман, потерявшая в этой ужасной трагедии мужа. Как и другие потерпевшие, она встала на защиту полковника и написала официальное обращение от своего имени генеральному прокурору России Юрию Чайке.

- Я поддерживаю обращение Рустама Набиева, Кених Ирины Михайловны и других потерпевших, петицию союза матерей и требую вместе с ним прекратить уголовное дело в отношении Пономарёва О. Ю., которого мы виновным в трагедии не считаем, - говорится в обращении.