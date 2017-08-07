Десантник, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске, просится на приём к главе СК РФ
Общество  •   7 августа 2017, 18:43, последнее обновление 7 августа 2017, 20:38  •  печать

Десантник, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске, просится на приём к главе СК РФ

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Рустам Набиев требует наказать виновников трагедии, прекратить уголовное преследование полковника Пономарёва и выплатить пострадавшим компенсации за моральный и физический вред.

Омский десантник, пострадавший при обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ записал видеообращение к начальнику Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой наказать виновных и оставить в покое начальника 242-го учебного центра ВДВ полковника Олега Пономарёва, сообщает DailyStorm.

- Мы, пострадавшие, хотим, чтобы истинные виновные понесли наказание, - заявил Рустам Набиев в видеообращении. - Мы не понимаем, почему нам подсовывают в качестве обвиняемого полковника Пономарева. Он что, строитель? Он военный!

Молодой человек требует, чтобы виновные выплатили компенсации за моральный и физический вред, поскольку из-за случившегося он стал инвалидом первой группы, и ему требуется регулярная реабилитация. В середине августа Рустам Набиев собирается в Москву и просит Александра Бастрыкина принять его лично. Бывший десантник хочет узнать, как продвигается расследование и высказать своё мнение, кто всё-таки виновен в смертях и травмах курсантов. К Рустаму планируют присоединиться матери погибших ребят во время его визита к главе Следственного комитета РФ.

Также молодой человек планируется пробиться на приём к генпрокурору Юрию Чайке и обратиться в приёмную президента. Пострадавшие переживают, что дело об омской трагедии ещё долго будет идти до суда.

Напомним, обрушение казармы в 242-м учебном центре ВДВ произошло в 2015 году. В результате трагедии погибли 24 человека и ещё около 20 получили травмы различной степени тяжести. Отметим, как уже писал "Омск Здесь", недавно Рустам Набиев женился. Сейчас он играет в следж-хоккей за команду "Феникс" и хочет попасть на Паралимпиаду в составе сборной России.

Теги  •  #242-й учебный центр ВДВ #видео #десантник #казарма #обрушение #следственный комитет

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