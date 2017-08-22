У задержанных в Новосибирске свиней-нелегалов заподозрили омское происхождение

В Новосибирской области задержаны два грузовика с 42 немаркированными и нечипированными свиньями. Ветеринары предполагают, что животные незаконно привезены из Омской области, где летом произошла вспышка африканской чумы свиней.

Как сообщает "Сибирское агентство новостей", об автомобилях местного предпринимателя, занимающегося скупкой животных в частных подворьях, с подозрительным грузом ветеринарам сообщили неравнодушные жители. По документам в машине должно было быть 37 голов, а по факту их было 42. Понять, какие из животных легально, с ветсвидетельствами попали в грузовики, было невозможно: свиньи были не маркированы и не чипированы.

- Они сейчас поставлены на карантин, с машин их запретили выгружать, - пояснил информагентству заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Мегеров. Ветеринары не исключают, что свиньи незаконно были привезены из соседней Омской области, где объявлен карантин по АЧС. У животных взяли пробы крови на анализ, заключение пока не готово.