У задержанных в Новосибирске свиней-нелегалов заподозрили омское происхождение
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 12:35, последнее обновление 22 августа 2017, 12:45  •  печать

У задержанных в Новосибирске свиней-нелегалов заподозрили омское происхождение

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В Новосибирской области задержаны два грузовика с 42 немаркированными и нечипированными свиньями. Ветеринары предполагают, что животные незаконно привезены из Омской области, где летом произошла вспышка африканской чумы свиней.

Как сообщает "Сибирское агентство новостей", об автомобилях местного предпринимателя, занимающегося скупкой животных в частных подворьях, с подозрительным грузом ветеринарам сообщили неравнодушные жители. По документам в машине должно было быть 37 голов, а по факту их было 42. Понять, какие из животных легально, с ветсвидетельствами попали в грузовики, было невозможно: свиньи были не маркированы и не чипированы.

- Они сейчас поставлены на карантин, с машин их запретили выгружать, - пояснил информагентству заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Мегеров. Ветеринары не исключают, что свиньи незаконно были привезены из соседней Омской области, где объявлен карантин по АЧС. У животных взяли пробы крови на анализ, заключение пока не готово.

Теги  •  #ветеринария #свинья #чума

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Комментарии
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Александр Божежар  •  22 августа 2017, 13:02

Если свиньи здоровы, то это дело предпринимателя где и как покупать и как вести своё дело.

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