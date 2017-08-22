В Омске на перекрёстке Берёзовой и Красного Пути будет дольше работать зелёный сигнал светофора
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 16:03  •  печать

В Омске на перекрёстке Берёзовой и Красного Пути будет дольше работать зелёный сигнал светофора

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В Омске в преддверии 1 сентября на перекрёстке улиц Красный Путь и Берёзовая увеличилась продолжительность горения зелёного сигнала светофора для движения транспорта.

Из-за завершения периода отпусков и школьных каникул на улицах города увеличилась интенсивность движения транспорта. По информации департамента транспорта мэрии, в преддверии 1 сентября на перекрёстке улиц Красный Путь и Берёзовая для движения транспорта по Красному Пути в сторону центра на пять секунд увеличена продолжительность горения зелёного сигнала светофора в утренние часы пик.

Это произойдёт за счёт сокращения времени для встречного движения. В профильном департаменте прокомментировали, что собираются провести мониторинг складывающейся дорожной ситуации для оценки эффективности выполненной корректировки.

Теги  •  #дороги #светофор

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