Как отметить День флага в Омске: список мероприятий

Завтра, 22 августа, отмечают День российского флага - в честь этого в Омске запланированы тематические мероприятия.

22 августа состоится 23-я годовщина Дня Государственного флага в Российской Федерации. В Омске подготовлена культурная программа.

В 10:30 часов в сквере имени Дзержинского состоится интерактив "Открытая ладонь истории России". Каждый желающий сможет оставить след своей ладони в создании полотна в цветах триколора. В это же время состоится танцевальный флешмоб "Танцуй, Россия!".

В 11:00 в сквере имени Дзержинского пройдёт акция "Триколор", после чего там будет дан старт пробегу ретромобилей, колонна которых проедет по всем округам Омска. На улице Чокана Валиханова это время состоится всероссийская акция "Мы - граждане России" и молодёжный квест на знание государственной российской символики.

В 12.00 в библиотеке имени Зои Космодемьянской на ул. 10-я Чередовая можно будет услышать познавательную беседу "Символы и гордость России", а в детской библиотеке имени А. П. Гайдара попасть на урок гражданственности "Священный флаг моей державы".

В это же время в детской исторической библиотеке "Отечество" на ул. Дмитриева, 2, состоится праздничная программа "Флаг России - флаг добра и надежды", а во Дворце культуры студентов и молодёжи "Звёздный" познавательная программа "С любовью к России".

В 15.00 в честь Дня флага в культурно-досуговом центре "Импульс" на ул. Завертяева пройдёт тематическая программа для школьников старших классов "Трёхцветная гордость России".

В городских парках тоже пройдут праздничные мероприятия. Так, в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ и в Советском парке в 17.00 состоится концертная программа "Гордо реет флаг российский".

В 18.00 в "Доме кино" состоится кинопоказ, посвящённый Дню государственного флага РФ, в рамках проекта "Омск - кинематографический".