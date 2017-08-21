Омичи отметят День флага России с помощью флешмоба

Завтра, 22 августа, в Омске состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню флага РФ. В 11:00 в сквере имени Дзержинского начнётся первое из них - акция "Триколор".

По информации департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, после официальной церемонии открытия стартует пробег ретромобилей, которые заедут в каждый округ города. Первой остановкой станет "Зелёный остров", где в 12:00 начнётся праздничная программа. Участники акции пронесут по территории парка девятиметровый триколор. Также омичей ждёт водный салют, окрашенный в цвета российского флага. В завершение в парке состоятся интерактивы и фестиваль красок.

Второй остановкой ретромобилей станет площадь возле Дворца бокса. В Октябрьском округе колонна авто откроет выставку возле памятника труженикам тыла. Мероприятия завершатся в 17:00 в Ленинском округе на площади возле рынка "Южный", где пройдут выступления силачей и флешмоб - построение флага России из автомобилей.