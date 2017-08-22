Более восьми тысяч домов в Омске нуждаются в капремонте

Однако на получаемые с жильцов средства на капремонт можно отремонтировать не более 500 домов в год.

Сегодня, 22 августа, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" подвели промежуточные итоги работы Регионального фонда капитального ремонта. На данный момент в программу регионального капремонта включены 8160 домов. В этом году согласно краткосрочной программе планируется привести в порядок 1089 домов, в 2018 - 1100, а 2019 - около 1500. Не исключено, что цифры будут меняться, так через два года у жителей новостроек появится обязанность платить за капремонт. Кроме этого, из программ будут исключаться дома, которые признаны ветхими и аварийными. При этом ежегодно объём средств фонда составляет порядка 900 млн рублей, которых может хватить на ремонт всего 400-500 домов.

Строительно-монтажные работы на сегодняшний день выполнены на 50 %. Это около 400 домов, акты приняты и никаких замечаний по ним нет, у собственников в том числе. На 140 домах ещё ведутся работы, ещё по нескольким домам ведётся работа по торгам, - отметил начальник отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Николай Машков.

Николай Машков и Дмитрий Симонов

При этом выполнение в прошлом году программы капремонта осложнило проектирование работ по межпанельным швам и мягким кровлям. Таким образом, теперь, чтобы полностью отремонтировать дом по проектно-сметной документации, а потом вывести на его работы, нужно около 11 месяцев. Что касается качества выполненных работ, то по обращениям жильцов в этом году было проведено более 200 проверок, 180 из которых оказались целесообразными.

- Основная доля обращений - крыши, которые оказываются открытыми в зимний период и не всегда вовремя закрываются плёнкой. Зачастую это вызвано тем, что подрядные организации не завозят необходимый материал при начале производства работ, - отметил начальник сектора надзора за формированием фондов капитального ремонта ГЖИ Омской области Дмитрий Симонов. - Но надо отметить, что положительная динамика существует, и если брать за пример 2015-2016 год, то количество нарушений было несоизмеримо больше.