30 новых автобусов появятся в Омске

В настоящее время муниципальные автотранспортные предприятия готовятся приобрести в лизинг 16 автобусов.

Муниципальные автотранспортные предприятия Омска планируют приобрести в лизинг новые автобусы для перевозки пассажиров. Для определения поставщиков объявлены 16 электронных аукционов на общую сумму почти 75 млн руб.

Гарантийный срок на автобусы составит 2 года или 100 тыс. км пробега. По словам исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, до конца года планируется приобрести 30 новых автобусов для пассажирских предприятий города.

Каждый автобус сможет вмещать в себя не менее 64 пассажиров. Также предусмотрено оснащение транспорта дизельными двигателями экологического класса "Евро 4" или выше, автоматической коробкой передач, табло в салоне и внешними указателями рейсов, а также навигационным оборудованием, совместимым с омской диспетчерской системой.