В центре Омска появились новые выделенные полосы для автобусов

Отдельные полосы для общественного транспорта предусмотрены на участках от Комсомольского моста до "Госпиталя" и по ул. Интернациональной. В ближайшее время выделенную полосу могут сделать на Красном Пути и по пр. Мира.

Департамент транспорта мэрии ввёл дополнительные выделенные полосы для пассажирского транспорта, чтобы улучшить качество обслуживания и соблюдение графиков движения. Они появились на участке от Комсомольского моста до остановки транспорта "Госпиталь", а также по ул. Интернациональной на участке от ул. Герцена до ул. Орджоникидзе в обоих направлениях.

- Наша задача - обеспечить приоритетный пропуск пассажирского транспорта на участках с выраженными периодическими заторами, - объяснил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - С этой целью в настоящее время изучается возможность организации выделенных полос для пассажирского транспорта по улице Красный Путь и проспекту Мира.