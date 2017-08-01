В центре Омска появились новые выделенные полосы для автобусов

Департамент транспорта мэрии ввёл дополнительные выделенные полосы для пассажирского транспорта, чтобы улучшить качество обслуживания и соблюдение графиков движения. Они появились на участке от Комсомольского моста до остановки транспорта "Госпиталь", а также по ул. Интернациональной на участке от ул. Герцена до ул. Орджоникидзе в обоих направлениях.
- Наша задача - обеспечить приоритетный пропуск пассажирского транспорта на участках с выраженными периодическими заторами, - объяснил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - С этой целью в настоящее время изучается возможность организации выделенных полос для пассажирского транспорта по улице Красный Путь и проспекту Мира.