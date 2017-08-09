Ремонтировать омские дворы начнут с 10 августа

Подрядные организации должны выйти на первые объекты уже 10 августа. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов. ООО "Перспектива" приступит к приведению в порядок дворов в Кировском административном округе, а ООО "СФ "Континент" - в Советском административном округе. Завершить ремонт дворовых территорий в полном объёме они должны не позднее 15 сентября.
- Все графики согласовывались с жителями. Понимаем, что установившаяся погода может внести свои корректировки. Поэтому настраиваем всех подрядчиков на необходимость работать максимально интенсивно и качественно. И, разумеется, будем приветствовать самое широкое участие собственников жилья в контроле за ходом работ, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
Напомним, что в текущем году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды в Омске на приведение в порядок дворовых территорий будет направлено более 100 млн руб.
Конечно дворовая территория должна выглядеть хорошо круглый год, но разве не правильней ее ремонтировать с наступлением тепла весной, а не под конец лета, чтобы и дети и жители ощутили весь результат не под дождём и снегом, а под лучами солнышка.