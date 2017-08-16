В Омске отремонтируют дополнительные пять дорог
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 10:15, последнее обновление 16 августа 2017, 11:23  •  печать

В Омске отремонтируют дополнительные пять дорог

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Обновляемые объекты расположены на Левом берегу, в Нефтяниках и в центре города.

На электронных торгах разыграли пять лотов - участков улично-дорожной сети, которые в ближайший месяц приведут в порядок. Отрезок улицы Туполева от улицы Степанца до бульвара Кузьмина отремонтирует ООО "РДС" за 8,1 млн руб. Ремонт бульвара Петухова, улицы Потанина (в границах улицы Маршала Жукова и проспекта Карла Маркса), а также улицы Полковой и тротуара по улице 22 Апреля (на участке между домами № 10 и № 14) выполнит ООО "СибДор" за 5,6 млн руб.

В муниципальные контракты заложены предельно жёсткие гарантийные сроки - четыре года. В течение этого времени все дефекты подрядчики будут устранять за свой счёт, - прокомментировал Владимир Казимиров, директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", выступающего заказчиком работ.

Ремонт всех пяти объектов должен завершиться к 15 сентября.

Теги  •  #Владимир Казимиров #дороги #ремонт

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Комментарии
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Злата Маркова  •  16 августа 2017, 11:24

По этому поводу можно сказать - чем больше, тем лучше. Всем нам будет удобнее и приятнее.

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