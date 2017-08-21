Житель Крыма домогался юную омичку через интернет
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 10:36, последнее обновление 21 августа 2017, 14:41  •  печать

Житель Крыма домогался юную омичку через интернет

Автор:

Сотрудники омского уголовного розыска вместе с ялтинскими коллегами задержали 26-летнего мужчину. Он подозревается в сексуальных домогательствах несовершеннолетней.

В полицию с заявлением пришла мама 10-летней девочки, которая рассказала, что неизвестный мужчина совершает в отношении её дочери сексуальные действия через интернет. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый находится в Республике Крым.

Выехав в служебную командировку, сотрудники омского уголовного розыска вместе с коллегами из Ялты задержали 26-летнего злоумышленника у него дома. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В качестве вещественного доказательства у него изъят мобильный телефон, с которого он выходил в интернет.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

Теги  •  #интернет #Крым #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Игорь Усов  •  21 августа 2017, 10:39

Хорошая новость, а то я думал, что педофилами наши органы совсем не занимаются.

Ответить
Последние новости
Появилось видео смертельного ДТП на улице Герцена  •  вчера, 21:11  •  
Дипломата из Омска назначили новым послом России в США  •  вчера, 20:34
Омские депутаты, не отчитавшиеся о своих доходах, вернули мандаты  •  вчера, 17:54  •   1
Омичам заплатили 410 млн рублей в качестве пособий  •  вчера, 17:24
Омский суд признал законным отказ в изготовлении шампуня с гей-символикой  •  вчера, 17:11  •   2
Полицейские разыскивают байкера, скрывшегося с места ДТП  •  вчера, 16:37  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400