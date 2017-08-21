Житель Крыма домогался юную омичку через интернет

Сотрудники омского уголовного розыска вместе с ялтинскими коллегами задержали 26-летнего мужчину. Он подозревается в сексуальных домогательствах несовершеннолетней.

В полицию с заявлением пришла мама 10-летней девочки, которая рассказала, что неизвестный мужчина совершает в отношении её дочери сексуальные действия через интернет. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый находится в Республике Крым.

Выехав в служебную командировку, сотрудники омского уголовного розыска вместе с коллегами из Ялты задержали 26-летнего злоумышленника у него дома. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В качестве вещественного доказательства у него изъят мобильный телефон, с которого он выходил в интернет.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.