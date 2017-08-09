Объявлен конкурс на капремонт Юбилейного моста

На сайте госзакупок опубликован заказ на выполнение работ по разработке рабочей документации и капитальному ремонту Юбилейного моста через реку Омь. Начальная максимальная цена контракта оценивается 328 млн 133 тыс. рублей. Заявки от участников будут принимать до 31 августа. Документы рассмотрят и оценят 14 сентября.

Победителю предстоит начать работы в течение трёх дней с момента заключения контракта (на это отводится 10 дней с момента размещения протокола о рассмотрении и оценке заявок) и завершить до 30 ноября 2018 года.

Лобавим, что в соответствии с проектом муниципального контракта предусмотрены гарантийные сроки на основные виды работ. Так, по монолитным и сборным железобетонным конструкциям он составит 5 лет; по основанию дорожной одежды - 6 лет; по нижнему слою покрытия - 5 лет; по верхнему слою покрытия - 5 лет; по инженерным сооружениям - 8 лет; по водопропускным трубам - 6 лет; по обустройству дороги (ограждения, дорожные знаки, светофорные объекты, уличное освещение, малые формы, озеленение) - 5 лет.

Напомним, в прошлом году специалисты зафиксировали расхождение мостовых плит. Согласно техзаданию необходимо заменить пролётное строение, пешеходные консоли, опоры контактной сети и наружного освещения. Первоначально планировалось завершить работы и открыть Юбилейный мост к ноябрю 2018 года. Однако эти сроки пришлось пересмотреть в связи с тем, что следующим летом на улице Бударина будет работать фанзона к чемпионату мира по футболу. Благоустройство этой территории начнётся в ближайшее время.