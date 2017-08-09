В Омске 70 дорог требуют первоочередного ремонта
Общество  •   9 августа 2017, 13:00, последнее обновление 9 августа 2017, 13:00  •  печать

В Омске 70 дорог требуют первоочередного ремонта

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Активисты Омского народного фронта проверили недавно отремонтированные улицы, они отметили некачественный ямочный ремонт.

Активисты ОНФ проверили центральные дороги и улицы, которые ремонтировались недавно. По их мнению, эти улицы находятся в хорошем состоянии, однако со всеми остальными есть проблемы: именно их омичи отметили на интерактивной карте "убитых" дорог. В 2015 году Омск занимал средние позиции в общероссийском рейтинге качества дорожного полотна. Поскольку два года назад на гарантийных участках нашли дефекты, в этом году инспекторы решили проверить несколько улиц, выбранных для рейда случайно.

Инспекторы проверили дороги, ремонт на которых проводился недавно: 10 из 11 участков получили отметку хорошо, и только на улице Герцена просела ливнёвка. По словам главного инженера управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Омска Евгения Олесюка, предписание подрядчику уже выставлено, поэтому в скором времени дефект будет исправлен.

По мнению активистов, около 70 участков дорог в Омске нуждаются в первоочередном ремонте. Омичи считают, что наихудшее состояние асфальтового полотна находится на дороге от Красноярского тракта до посёлка Большие поля.

- Мы считаем, что чиновникам нужно прислушиваться к общественному мнению и не игнорировать граждан. Тем более, что для этого теперь есть ресурс, на котором видны все дороги, которые беспокоят жителей Омска. Главные дороги - это хорошо, но омичи ездят не только по центральным улицам, - подчеркнул координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Александр Васильев.

Васильев также подчеркнул, что на ямочный ремонт в Омске не даются гарантии, что приводит к большому количеству проблем. Также сотрудники ОНФ отметили нарушение технологий во время проведения работ, когда дорожное полотно укладывается в дождь или на необработанный и грязный участок дороги.

Теги  •  #дороги #Омский Народный фронт #ремонт

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