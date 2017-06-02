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Омичка спасла собаку, застрявшую между гаражей
Общество  •   2 июня 2017, 21:35, последнее обновление 2 июня 2017, 21:38  •  печать

Омичка спасла собаку, застрявшую между гаражей

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Щенок пытался протиснуться между гаражей, но застрял.

В Советском округе пересечении улиц Менделеева и Малиновского между гаражей застряла собака. Животное стало выть, привлекая к себе внимание. В пять часов утра на помощь щенку пришла неравнодушная омичка со своей старшей дочерью.

Спасительница животного рассказывает, что специальные службы отказались приехать по ей звонку. Вызволить собаку из гаражного плена удалось с помощью воды и палки с пластиковой бутылкой на конце.

"Из последних сил, в надежде спасти страдальца, я стала поливать его водой и, одев на палку пластиковую бутылку (чтобы не травмировать), начала толкать назад. И, о боги, процесс пошел... щенок с большим трудом выбрался на свободу и его жизни больше ничего не угрожает... Люди добрые, не будьте равнодушны к братьям нашим меньшим!", - рассказала в социальных сетях омичка (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях пользователи хвалят действия жительницы Омска и желают ей здоровья.

 

 

Теги  •  #гараж #собака

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