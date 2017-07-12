Омичи признались, что не знают, сколько денег получат на больничном
Общество  •  12 июля 2017, 10:15  •  печать

Омичи признались, что не знают, сколько денег получат на больничном

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Всего с начала года листок нетрудоспособности оформлял каждый пятый житель города.

Сайт по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" выяснил у жителей Омска, какой тип больничного они предпочитают, и знают ли, как им оплатят те дни, которые они провели на больничном. Любопытно, что о введении электронных больничных не слышали 66 % опрошенных омичей, а 57 % респондентов предпочтут уже электронный документ традиционному бумажному листку нетрудоспособности.

- То, как оплачиваются дни, проведённые на больничном, в целом представляют себе 52 % омичей, а вот 14 % знают это точно и даже перепроверяют начисления за бухгалтерией. 32 % понятия не имеют, как им оплатят лист нетрудоспособности, но хотели бы это знать. Только 2 % опрошенных не интересуются этой темой, - сообщили исследователи.

Напомним, что с 1 июля вступил в силу закон о возможности оформления больничного в электронном виде. Это облегчит работу как врачам, так и пациентам, которые теперь смогут отслеживать все стадии обработки документа, а также узнать расчёт и оплату больничного листа.

Теги  •  #больничный #зарплата #опрос

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