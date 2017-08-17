В Омской области состоялся молитвенный поход на байдарках по Иртышу и Таре

Священнослужители пропылили 165 км по Иртышу и Таре во время молитвенного похода, который продлился 9 дней.

С 5 по 14 августа по рекам Иртыш и Тара прошёл молитвенный ход. Его возглавил Преосвященнейший Пётр епископ Калачинский и Муромцевский. Перед началом похода священнослужители провели Божественную литургию и молебен.

Участники хода проплыли на байдарках 165 км по рекам от посёлка Муромцево до села Екатерининское. Также в походе принял участие настоятель Христорождественской церкви посёлка Мухтолово Ардатовского района протоиерей Алексей Веснин.

Фото: Алексей Веснин