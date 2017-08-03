Омский священник установил на самой высокой горе Сибири икону "Спаса Нерукотворного"
Общество  •   3 августа 2017, 12:36, последнее обновление 3 августа 2017, 12:50  •  печать

Омский священник установил на самой высокой горе Сибири икону "Спаса Нерукотворного"

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Поход на гору Белуху занял 12 дней. Подготовка к восхождению на самую высокую сибирскую гору шла два года.

10 июля 2017 года группа Омской епархии поднялась на гору Белуха, высота которой составляет 4509 метров, и установила на вершине бронзовую икону "Спаса Нерукотворного".

В составе группы были два священника: иерей Иоанн Костюк, настоятель храма праведного Симеона Верхотурского посёлка Розовка Омского района, и иерей Александр Лемешко, настоятель храма священномученика Сильвестра Омского. Вместе с ними были двое мирян Мария Весёлкина и Михаил Баньковский. На вершину горы поднялись трое из них: иерей Иоанн, Мария и Михаил. Иерей Александр остался в штурмовом лагере на Берельском седле на высоте 3500 метров.

Отметим, что священники готовились к восхождению в течение двух лет. Весь поход занял чуть меньше двух недель - 12 дней. Всё это время иерей Иоанн нёс привязанную на груди икону "Спас Нерукотворный". Теперь православная святыня находится на самой высокой горе Сибири, а отец Иоанн стал первым священником, который поднялся на Белуху.

Фото: пресс-служба Омской епархии

Теги  •  #гора #икона #священник

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