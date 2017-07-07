Омские заключённые вылепили из гипса "Фемиду"
Общество  •   7 июля 2017, 16:29, последнее обновление 7 июля 2017, 17:06  •  печать

Омские заключённые вылепили из гипса "Фемиду"

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В художественном кружке ФКУ ЛИУ-10 осуждённые изготовили гипсовые скульптуры греческой богини правосудия "Фемиды" и "Весёлого повара".

Как рассказали в пресс-службе омского УФСИН, осуждённые, которые в свободное время посещают художественный кружок, увлеклись мастерством лепки из гипса.

Богиня правосудия "Фемида" получилась высотой более трёх метров. "Все пропорции до мельчайших подробностей соблюдены скульпторами. Получившееся изваяние поражает своей грациозностью, масштабами и сходством с оригиналом", - сообщили в УФСИН.

  

Двухметровая композиция "Весёлый повар" выполнена из гипса и бетона. В белоснежном халате и с поварёшкой в руке он приглашает пообедать в столовой исправительного учреждения.

Фото: www.55.fsin.su

Теги  •  #осуждение #скульптура #УФСИН

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