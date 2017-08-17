Омская прокуратура потребовала у мэрии установить фонари в посёлке Николаевка

Прокурор Советского округа Омска во время выездного приёма граждан принял письменное обращение жительницы посёлка Николаевка. Женщина пожаловалась на отсутствие нормального освещения на улицах.
Установлено, что для освещения улиц Аграрной, Песчаной и Полевой нужно установить фонари на протяжённости более 5 км. По информации департамента городского хозяйства мэрии, из-за отсутствия этих дорог в инвестиционной программе 2017-2019 годов установить фонари в посёлке Николаевка невозможно.
Однако отсутствие выделенных средств - недостаточное основание для неисполнения обязанностей органов местного самоуправления. Прокурор Советского округа Омска направил в суд административный иск с требованием обязать мэрию, а также департаменты городского хозяйства и строительства установить фонари на указанных улицах. В настоящее время иск находится на рассмотрении в Центральном районном суде Омска.