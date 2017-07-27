Омская прокуратура потребовала у мэрии установить фонари в 16-м Военном городке

Прокуратура Ленинского округа из-за обращения омича проверила, как мэрия обеспечивает безопасность дорожного движения. Установлено, что городская администрация не установила фонари на улице Орловского от дома № 366 по улице 16-й Военный городок до улицы Братской. Из-за отсутствия необходимого освещения по дороге ездить небезопасно.

Прокуратура Ленинского округа Омска внесла представление директору департамента строительства мэрии Омска с целью устранения нарушений. Однако в его удовлетворении было отказано, поэтому прокуратура направила в суд иск с требованием установить фонари на указанном участке автодороги.

Центральный районный суд Омска иск удовлетворил и обязал мэрию организовать освещение на улице Орловского в срок до апреля 2019 года.