Омская прокуратура потребовала у мэрии установить фонари в 16-м Военном городке
Общество  •  27 июля 2017, 11:55, последнее обновление 27 июля 2017, 12:22  •  печать

Омская прокуратура потребовала у мэрии установить фонари в 16-м Военном городке

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Благодаря иску прокуратуры суд обязал администрацию Омска поставить фонари на улице Орловской.

Прокуратура Ленинского округа из-за обращения омича проверила, как мэрия обеспечивает безопасность дорожного движения. Установлено, что городская администрация не установила фонари на улице Орловского от дома № 366 по улице 16-й Военный городок до улицы Братской. Из-за отсутствия необходимого освещения по дороге ездить небезопасно.

Прокуратура Ленинского округа Омска внесла представление директору департамента строительства мэрии Омска с целью устранения нарушений. Однако в его удовлетворении было отказано, поэтому прокуратура направила в суд иск с требованием установить фонари на указанном участке автодороги.

Центральный районный суд Омска иск удовлетворил и обязал мэрию организовать освещение на улице Орловского в срок до апреля 2019 года.

Теги  •  #иск #мэрия #наружное освещение #прокуратура

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