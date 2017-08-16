Омичу дали два года условно за взятку судебному приставу

В Омске мужчина дал взятку в размере 15 тыс. руб. приставу за отмену постановления о запрете выезда из страны.

Следствие установило, что 27 марта 2017 года 27-летний омич пришёл в отдел судебных приставов по Кировскому округу. В этом деле в отношении него находилось исполнительное производство по взысканию долга по кредиту, который мужчина не собирался погашать.

Вместо этого он предложил приставу взятку в размере 15 тыс. руб. за отмену запрета на выезд за пределы России. Судебный пристав-исполнитель сообщил об этом в отдел по противодействию коррупции УФССП России по Омской области. 29 марта 2017 года во время передачи денег омич был задержан полицейскими.

Кировский районный суд Омска признал мужчину виновным в даче взятки и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.