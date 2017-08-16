Омичу дали два года условно за взятку судебному приставу
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 15:31, последнее обновление 16 августа 2017, 15:32  •  печать

Омичу дали два года условно за взятку судебному приставу

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В Омске мужчина дал взятку в размере 15 тыс. руб. приставу за отмену постановления о запрете выезда из страны.

Следствие установило, что 27 марта 2017 года 27-летний омич пришёл в отдел судебных приставов по Кировскому округу. В этом деле в отношении него находилось исполнительное производство по взысканию долга по кредиту, который мужчина не собирался погашать.

Вместо этого он предложил приставу взятку в размере 15 тыс. руб. за отмену запрета на выезд за пределы России. Судебный пристав-исполнитель сообщил об этом в отдел по противодействию коррупции УФССП России по Омской области. 29 марта 2017 года во время передачи денег омич был задержан полицейскими.

Кировский районный суд Омска признал мужчину виновным в даче взятки и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Теги  •  #взятка #судебный пристав #условный срок

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