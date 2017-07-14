Уроженца Узбекистана осудили за попытку дать взятку сотруднику омской полиции

Инцидент произошёл в марте 2017 года. 51-летний гражданин Узбекистана был задержан сотрудниками полиции на улице Лермонтова за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Когда его доставили в участок, он положил на стол стражей порядка тысячу рублей и попросил, чтобы его отпустили. Полицейские отказались от взятки, и впоследствии мужчине пришлось отвечать за свои действия в суде.

- Мировой судья судебного участка № 87 в Куйбышевском районе Омска признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Тысячу рублей, которую взяткодатель пытался вручить полицейским, суд распорядился конфисковать.